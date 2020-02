beneficios de la terapia musical en personas mayores

Se ha comprobado, incluso, que en los casos más avanzados cuando ya no hay capacidad para expresarse verbalmente, la música ayuda al paciente a conectar consigo mismo, comunicarse con el entorno y activar la memoria biográfica . Un ejemplo de esto se reflejó en la tierna escena de la película Coco, en la que Miguelito consigue que su bisabuela enferma de alzhéimer recuerde a su padre a través de un tema (Recuérdame) que éste le cantaba antes de dormir. No hay que subestimarla. La música regala los oídos y mueve montañas.

