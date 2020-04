Beneficios de caminar una hora al día y precauciones

En el caso de padecer artritis, practicar algún tipo de actividad física como andar puede “aliviar el dolor y mejorar su función, estado de ánimo y calidad de vida” , señalan en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). No obstante, la actividad física no tiene que implicar esforzar las articulaciones.

You May Also Like