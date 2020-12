Benadryl y otros dos antihistamínicos pueden ser efectivos contra Covid-19 – NotiCel – La verdad como es – Noticias de Puerto Rico – NOTICEL

Ostrov advirtió no obstante de no automedicarse con estos antihistamínicos como medida de prevención o tratamiento contra la covid-19, y que cualquier uso ajeno a lo que indica la etiqueta debe ser consultada con el médico de cabecera.

“El hecho de que estos medicamentos inhiban realmente el virus en el laboratorio no significa necesariamente que lo inhibirán activamente en las personas, pero podrían hacerlo”, dijo Ostrov, que resalta que no se ha “establecido formalmente una causa y efecto” y de ahí la necesidad de más investigaciones.

