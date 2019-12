‘Ben-Hur’ se hunde en la taquilla norteamericana

La comedia War Dogs , en la que Jonah Hill y Miles Teller encarnan a dos vendedores de armas, abrió en tercera posición con 14.7 millones, seguida de Kubo and the Two Strings , otro de los filmes de estreno que sumó 126 millones con una aventura fantástica en 3-D situada en Japón.

La epopeya de 100 millones de dólares, protagonizada por Jack Huston, Toby Kebbell y Morgan Freeman, es la cuarta versión de cine de la novela de Lewis Wallace Ben-Hur: A Tale of the Christ , éxito en ventas en 1880, su año de edición.

