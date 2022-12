Bellingham, un joven talento que está en boca de todos

Esto no ocurre ahora, con Bellingham fuera de las presiones de los clubes ingleses, que no vislumbraron su valor cuando salió del Birmingham dirección Dortmund. Será en verano cuando se peleen por este chico, que termina contrato dentro de dos años y medio, y cuando los millones diriman hacia dónde va.

Si Inglaterra gana el Mundial, Jude Bellingham será coronado mejor jugador del torneo. No hay otro final posible para un futbolista que no para de acaparar halagos, que ha transformado el centro del campo de la selección inglesa y que va camino de ser uno de los grandes traspasos del próximo mercado veraniego.

