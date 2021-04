Bella Thorne pide a las mujeres que vivan la vida que quieren

“Caminar por la calle de noche siempre será difícil, caminar por un callejón siempre será difícil, ir a una fiesta con tus amigos siempre será difícil, subirse a un Uber siempre será difícil, todas estas cosas en la vida, ya sea que cambiemos los estándares de la sociedad o no, todas estas cosas que tenemos que enfrentar como mujeres estarán ahí. No importa lo que hacemos. Y creo que eso es lo que lo hace tan difícil ”, dijo.

