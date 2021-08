Bella Hadid devuelve la vida a los tatuajes temporales

Fanática de los tatuajes, Bella Hadid cuenta ya con varios de ellos: un ala de ángel en el tendón de Aquiles, palabras árabes en cada hombro (“Te amo” y “Mi amor”) o una rosa detrás del codo. Sin embargo, la mujer que causó sensación en el festival de Cannes no parece querer detenerse ahí y ha recurrido a una marca de tatuajes temporales para ampliar un poco más su colección : Inked by Dani.

