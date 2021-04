Bélgica pide a Alemania que acoja a parte de sus pacientes de coronavirus por la saturación de las UCI

Sin embargo, y según el mismo medio, ya hay planes en marcha para tratar a pacientes en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, que limita con Bélgica. No obstante, esta iniciativa todavía se mantiene en un bajo perfil. El Gobierno federal aún no se ha involucrado en la planificación y organización del traslado de pacientes.

You May Also Like