Bélgica pedirá cuarentena a los turistas que regresen de zonas confinadas como Lleida o Lugo

Con el nuevo método acordado este miércoles en una comisión de concertación entre el Gobierno federal y las regiones -ya que son éstas últimas las competentes en materia de prevención-, las fuentes consultadas por Europa Press dan por hecho que Lleida y Lugo pasarán al nivel rojo con la nueva clasificación, pero no afectará al resto de España en donde no hay confinamiento.

