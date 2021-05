Bélgica deja de vacunar con Janssen a los menores de 41 años tras la muerte de una mujer

“La Conferencia Interministerial de Salud Pública (CIM) ha decidido administrar temporalmente la vacuna de Janssen a la población general por encima de los 41 años , a la espera de un análisis más detallado de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de la relación riesgo-beneficio”, ha informado el Gobierno belga. Por el momento, Johnson and Johnson no se ha pronunciado.

