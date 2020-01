Belfon dice que conoció a Martinelli como cliente en los años de 1990

Al presidente de la República, Ricardo Martinelli, la actual procuradora general de la Nación, Ana Belfon, lo conoció como cliente.

Belfon explicó que luego de 1990 y tras su salida del servicio público en un periodo de cinco años ejerció como abogada litigante y en ese tiempo Martinelli fue su cliente.

Agregó en el programa Cara a Cara de RPC Canal 4 que entre ella y Martinelli no hay una relación de amistad y recordó que en el tiempo que trabajó como directora del

Departamento de Asesoría Legal en el Ministerio de la Presidencia y después como secretaria ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Presidencia el mandatario era su superior jerárquico.

“Nuestra relación es de carácter institucional, una relación de mucho respeto, de manera que no podría señalar que es mi amigo”, dijo.

Enfatizó que “inicialmente fue una relación de carácter profesional y luego fue una relación de carácter institucional”.

Recordó que su labor era asesorar al Presidente en la materia jurídica.

Belfon reveló que fue por recomendación de la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, que ella conoce a Martinelli.

Las declaraciones de Belfon surgen un mes después que el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Salomón Shamah, dijera que la Procuradora entró a la Presidencia de la República, luego que Martinelli ganara las elecciones de 2009.

Shamah recordó que ella no formó parte de la campaña política y que de hecho “el Presidente no conocía a Ana Belfon”.

El administrador de la ATP señaló que Belfon fue recomendada por Correa, quien la tenía a ella como persona de confianza. “Esa recomendación vino de alguien civilista”, remarcó.