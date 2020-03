Belén Esteban hace cuarentena y no va a ‘Sálvame’: “Soy de alto riesgo”

Al ser una persona muy activa, Esteban ha dicho que le va a costar hacer la cuarentena, pero que se dedicará a “ordenar armarios, leer, ver películas…”, aunque no descarta aprovechar este tiempo para quedarse embarazada : “Se lo he dicho ya a mi marido, qué mejor momento ahora que voy a estar en casa”.

La colaboradora ha manifestado además que dada su enfermedad “muy peligroso tanto para mí como para la gente que me rodeáis, por el peligro de cogerlo o transmitirlo “, y ha desmentido estar contagiada de coronavirus: “Yo no lo tengo porque me encuentro bien”, y que simplemente va a estar en casa por precaución.

