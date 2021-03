Béisbol en la encrucijada: Juegos demasiado aburridos

El problema es que incluso las innovaciones que se ensayan en las menores no van lo suficientemente lejos. Hacen falta cambios radicales tanto en la duración de los juegos como en la estética para hacerlo más atractivo y no está claro si las gerencias o los jugadores están dispuestos a digerirlos.

Eso no quiere decir que el que le agreguen tres pulgadas (siete centímetros y medio) a las bases de la Triple A sea algo malo. Ello hará que algunos corredores eviten quedar out y que haya más intentos de robo, lo que podría agregar cierta emoción a los juegos.

Que el béisbol necesita cambiar no lo discute nadie. Hasta el fanático más apasionado admite que la pelota está estancada, que ya no es tan interesante como cuando pasó a ser el deporte preferido de los estadounidenses.

You May Also Like