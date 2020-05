Béisbol de grandes ligas se reanudaría el 4 de julio

El acuerdo dependía de que no hubiera restricciones a la presencia de público ni a los viajes en Estados Unidos y Canadá, y de que el comisionado Rob Manfred, tras consultar con el sindicato y expertos médicos, determinase que no hay peligro si se juega con público.

La pretemporada comenzaría a mediados de junio, según dijo a la Associated Press una persona al tanto de la decisión. La persona habló a condición de no ser identificada porque no ha habido un anuncio oficial por ahora.

