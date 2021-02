Becky G se reafirma en la mezcla de géneros como su sello distintivo

“Extraño viajar, cantar en vivo, conocer a mis fans . No hay otra energía que te haga sentir ese mismo nivel de emociones , pero hay cosas mas importantes ahora. Es un tiempo muy diferente”, reconoce. La cantante ha tenido la fortuna de no ver a algún familiar enfermo por la covid-19, aunque sí conoce a personas que han perdido familiares o sus trabajos por la enfermedad.

En medio de la pandemia de la covid-19, en “un tiempo tan complicado ” y en el que “todavía no es claro dónde estamos y dónde vamos a estar “, Becky G cree que por ahora lo mejor que las personas pueden hacer es quedarse en casa, si bien es “muy difícil” para quienes “necesitan ir a trabajar “. “El año pasado me dediqué totalmente a ser hija primero, hermana, novia, en ser humana primero “, refiere la cantante, que recalca que más importante que la venta de entradas a un recital son “la salud, nuestras familias y comunidades” .

“ Para mí no hay géneros “, insiste la cantante, dispuesta si hace falta a lidiar tanto en el ring de la música ranchera o en las arenas del reguetón. Recuerda lo que supuso para las mujeres, y en general en el mundo artístico , esa “fusión de pop, reguetón y trap” que es Mayores, publicado en 2017 y que desató la polémica por la ambigüedad de la letra , si bien ella siempre aclaró que se refería a besos. “ No es culpa mía lo que ellos están pensando”, señala.

Una canción con “ actitud , que es muy en tu cara”, dice Becky G, y que además transpira la cultura del fútbol , un deporte que no es ajeno para la cantante no solo por el gusto que le inculcaron sus padres sino, por la relación que mantiene con el jugador del LA Galaxy Sebastián Lletget.

