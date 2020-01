Bebitus, Amazon, Groupon, Tiendeo… haz frente a la cuesta de enero con esta guía para encontrar chollos en Internet

Después de las Navidades, la visita de los Reyes, los vermús y las quedadas y la cena de empresa es posible que tus bolsillos se hayan quedado un poco vacíos. Por algo le llaman la cuesta de enero.

Para hacer frente a todos esos gastos y ser un poco más austeros te puedes apuntar a estos chollos que te contamos hoy para viajar de forma económica, para hacer la compra en el super al mejor precio, para darte un capricho con un cupón de descuento, para encontrar artículos de bebé rebajados o para comprar muy barato en Amazon.

Para viajar: ViajerosPiratas

¿Cuántas veces te ha pasado que te ha comido la envidia cuando esa amiga te cuenta que ha encontrado -otra vez- el mejor viaje del mundo y encima baratísimo? Y tú te quedas pensando que cómo puedes haber sido el ‘pringado’ que paga sin descuento por un hotel más bien normalito en la Costa Dorada.

Si no quieres que vuelva a pasarte apúntate esta web: ViajerosPiratas, un portal de ofertas de vuelos, packs de vacaciones, hoteles y cruceros. Ahora tú también podrás decir que has volado a Nueva York por 149 euros ida y vuelta o que has pasado un fin de semana en la bellísima Florencia por menos de 100 euros.

Lo mejor para ahorrar en casa: Tiendeo

La compra del mes supone una parte muy importante de tu presupuesto para gastos del hogar. Normalmente, supermercados como Carrefour, Eroski o Lidl tienen ofertas de 2×1 o 3×2 en productos de muy diversa índole. Para no tener que ir buscando uno a uno estos descuentos, la plataforma Tiendeo aglutina el catálogo y las ofertas de más de una veintena de tiendas de tu ciudad.

Además, ofrece el servicio ‘Cashback’: ofertas con reembolso que se aplican en ciertos productos de importantes marcas, a través de las cuáles podrán obtener hasta 40 euros mensuales canjeándolos en formato de tarjetas de regalo de grandes retailers como Amazon, Zara, Decathlon, Mango o Sephora, entre otros. Para beneficiarse de las promociones simplemente tendrán que hacer una foto a sus tickets de compra y asociarlos a los productos que se correspondan.

Un clásico de los cupones: Groupon

Se podría decir que si no has oído hablar de Groupon es que no tienes vida en Internet. Este sitio web de ofertas del día presenta cupones de descuento para compañías locales y nacionales. Restaurantes, spa, cosas que hacer, peluquería, masajes, hoteles… infinitas posibilidades para darte un capricho al mejor precio.

Desde su nacimiento en 2008, en Chicago (EEUU), Groupon se ha convertido en una gran empresa internacional en la que trabajan más de 10.000 empleados, que tiene presencia en 48 países del mundo y en más de 1.000 ciudades.

Para no arruinarte comprando pañales: Bebitus

Si has tenido un bebé o estás a punto de tenerlo sabes que, si te dejas llevar, puedes gastarte una fortuna: cuna, cuna de viaje, cambiador, bañera, carrito, capazo, minucuna, mantita de actividades, hamaca… ¡nos hemos vuelto locos! Y nuestros abuelos sobrevivieron sin todas estas cosas…

Si no quieres quemar billetes como si nacieran en los árboles, lo primero que te recomendamos es calma: te aseguramos que tu pequeño estará en perfecto estado y muy bien cuidado aunque no compres una papelera de pañales. Y nuestra segunda recomendación es que te hagas amigo de Bebitus, una tienda online para artículos de bebé con muy buenos descuentos y ofertas.

La meca de los chollos: Chollometro

Chollometro es una de las plataformas más completas de chollos en Internet. Electrónica, gaming, viajes, supermercados y alimentación, moda y complementos, salud y belleza, familia e hijos, hogar y vivienda, jardín y bricolaje, coches y motos, cultura y ocio, deportes y aire libre y servicios y suscripciones son las categorías en las que puedes encontrar grandes descuentos.

Este portal es muy utilizado para buscar códigos de descuento en comida a domicilio u ofertas de entretenimiento.

Bonus track: el truco del código secreto en Amazon

Ya sabes que Amazon cuenta con una sección de ofertas, sin embargo puede que el producto que estás buscando no aparezca en la misma. Para encontrar lo que deseas al mejor precio hay un pequeño truco.

Primero escribe en el buscador el producto que quieres. Aparecerán miles de resultados, pero como solo te interesan los que están rebajados lo que tienes que hacer es copiar al final de la larguísima dirección que aparece arriba este código &pct-off=10-99. Cuando le des a ‘enter’ se mostrarán los artículos con un descuento entre el 10% y el 99%.

Como ves, ahora aparece un mensaje que indica que hemos filtrado resultados con un descuento aplicado. Puedes cambiar los números dependiendo del descuento que estés buscando, por ejemplo:

&pct-off=20-99 – Para descuentos a partir de un 20%

&pct-off=30-99 – Para descuentos a partir de un 30%

&pct-off=40-99 – Para descuentos a partir de un 40%

Y así sucesivamente.