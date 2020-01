Beber té al menos tres veces por semana ayuda a una vida más larga y saludable

El equipo investigador trabajó con 100.902 personas con un historial médico en el que no habían sufrido ningún ataque al corazón, apoplejía o cáncer. Se les clasificó en dos grupos diferentes: los consumidores de té (que lo tomaban tres o más veces por semana) y aquellos que nunca lo probaban o no lo hacían habitualmente (personas que optaban por esa infusión menos de tres veces por semana). A todos se les hizo un seguimiento durante una media de 7,3 años.

