beber alcohol y fumar tabaco puede provocar rigidez arterial e ictus en la edad adulta

Aunque los fumadores de alta intensidad tuvieron un aumento numérico mayor de la rigidez arterial que los nunca fumadores, esto sólo alcanzó significación estadística en las mujeres. Los cambios en la rigidez arterial entre los 17 y los 24 años no difieren entre los ex fumadores y los que nunca han fumado.

El estudio incluyó a 1.655 participantes del Avon Longitudinal Study of Parents And Children (ALSPAC) de entre 17 y 24 años. Se midieron el alcohol y el tabaquismo a las edades de 17 y 24 años y se combinaron los resultados en los dos puntos temporales. El consumo de alcohol se clasificó como nunca, medio (4 bebidas o menos en un día típico de consumo) y alto (más de 5 bebidas en un día típico de consumo). El consumo de tabaco se clasificó como nunca, pasado, medio (menos de 10 cigarrillos al día) y alto (10 o más cigarrillos diarios).

