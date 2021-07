Beatriz Montañez denuncia lo que le ha pasado desde que reapareció en los medios: “He tenido miedo”

Beatriz Montañez regresó a la televisión hace unos meses después de haber estado alejada durante años de los medios de comunicación con un nuevo libro bajo el brazo.

Niadela (Errata Naturae), así se llama su nueva obra literaria, en la que ha narrado cómo es su nueva vida alejada de la ciudad, viviendo completamente sola en medio de un bosque.

Llegó a estar durante un tiempo sin agua caliente ni luz incluso, un cambio radical en su vida tras abandonar su trabajo en El Intermedio en diciembre de 2011.

Desde que reapareciera en los programas, ha tenido que someterse a críticas y a estar en el punto de mira mediático, como así ha confesado ella misma en A vivir, de la Cadena Ser.

“Ha sido muy frustrante sentirme vigilada en mi propia casa y por primera vez en cinco años. Donde no he sentido miedo de la naturaleza, sí lo he sentido con las personas que me observaban y me vigilaban, y se convertían en intrusos dentro de mi propio hogar”, ha asegurado.

“Así que por favor, pido a aquellos que tengan la intención o que estén buscando dónde está Niadela, o que quieran venir, que no lo hagan. Que respeten mi decisión“, ha pedido.

Además, ha tenido que soportar numerosos comentarios despectivos hacia su nuevo estilo de vida. “Los ecos que me han llegado, que estoy loca, que seguramente esté enferma mental, que tenga una seria depresión”, relata.