Beatriz Luengo responde Maluma con 'Hawai, respuesta mujer': "Tendrás que ser mejor porque ser guapo no alimenta"

Así, Hawai respuesta mujer se suma a otras de las canciones que Beatriz Luengo ha versionado, como es el caso de El amante , de Nicky Jam, o When I was your man , de Bruno Mars.

La letra de Hawai pone en duda que la modelo esté enamorada del futbolista y añade que las publicaciones en redes sociales de la joven no son más que mera apariencia, En la canción, el colombiano tiene claro que Natalia no ha conseguido olvidarle .

