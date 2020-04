Bea Retamal revela la propuesta que le hizo a Adara tras salir de ‘Supervivientes’

La ganadora de Gran Hermano 17, que ha hablado en varias ocasiones de Adara durante su visita al programa presentado por Emma García, ha dudado de su excompañera, y continuando con la afirmación que hizo en el plató de Supervivientes sobre los sentimientos de esta por Rodrigo se ha preguntado “por qué no puedes ser amigo de alguien desde el principio y por qué solo puedes ser su amigo cuando ya no tiene novia “.

Durante la publicidad, se vivieron momentos de tensión , en los que la exconcursante de GH VIP llamó “poligonera” a la valenciana, a lo que esta se defendió asegurando que ella había sido la que “me dijo que me iba a comer los mocos y que era el segundo plato y la que acaba siendo el segundo plato y comiéndose el segundo plato eres tú. A mí me gusta el postre y lo tengo en mi casa . A ella siempre le ha gustado Rodri”.

“Ella me dice que todo bien y a los pocos días me veo este berenjenal en televisión “, ha explicado Bea para aclarar la razón por la que se siente tan decepcionada con la ganadora de Gran Hermano VIP 7.

