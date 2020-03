BCE hace frente a pandemia

Los expertos del BCE prevén un crecimiento del 0.8%, según proyecciones publicadas ayer, en comparación con el 1.4% proyectado en diciembre. Pero las previsiones, que fueron interrumpidas el 24 de febrero, ya no están actualizadas y no toman en cuenta las últimas evoluciones de la enfermedad, matizó la presidenta del BCE.

