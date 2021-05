BBVA reduce los despidos por el ERE a 3.331 y propone mejorar las condiciones de salida de los trabajadores

Asimismo, el banco ha propuesto un compromiso de permanencia indefinido , la adscripción voluntaria de los gestores ‘Contigo’ actuales y la eliminación del tope del 25% de plantilla en el acuerdo. BBVA ha ofrecido que 467 personas no sean despedidas sino trasvasadas a los centros de atención remota, lo que rebaja la cifra de afectación del ERE hasta 3.331 personas. Eso sí, en caso de que no haya acuerdo, la adscripción al departamento será forzosa.

