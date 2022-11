¡Batalla campal en Olancho – Marathón! Presidente de Potros agrede a Keosseián e integrantes verdolagas son golpeados

Y aseguró que “estoy bien de salud, solo que no veo nada ya que estoy sin lentes. En mi vida me había pasado algo igual como lo sucedido hoy, esto no puede suceder en el fútbol”.

Keosseián acusó que “me dijeron que podría haber sido el hijo del presidente ( Samuel García ) el que pegó un cabezazo en la espalda y me tiró al suelo, allí fue cuando perdí mis lentes. Yo nunca lo agredí a él (presidente de Olancho), ¿por qué lo haría? Primero lo quise felicitar, le dije que hicieron un gran partido y después me golpeó”.

You May Also Like