Batacazo ante Suecia de una España dubitativa que se complica la vida de cara a Catar 2022

Los últimos 20 minutos fueron de total asedio español, pero también un quiero y no puedo. Marcos Llorente entró para dar más profundidad y pegada y la banda derecha se convirtió en un martillo pilón con dos fuerzas de la naturaleza como él y Adama. Pero no fue suficiente, Suecia se defendió con orden y muchos efectivos y la Roja se va con una derrota que complica y mucho la clasificación para el Mundial. Para empezar, ya no depende de sí misma para ser primera de grupo.

