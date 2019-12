Basura se toma varias áreas de la capital en diciembre

“Cuando llegué a la entidad me encontré que no había camiones. Habían hurtos de piezas y llantas, y deudas, pero estamos tratando de ordenar todo”, agregó.

Según Domínguez, la crisis con en el manejo de los desechos no se había visto desde hace una década. “Creo que desde la administración de Bosco Vallarino como alcalde, hace 10 años, no habíamos visto tantos problemas con el tema del manejo de los desechos en la ciudad de Panamá”, dijo.

Las autoridades aseguran que las últimas contrataciones directas para alquilar camiones (73 vehículos), a un costo de $5 millones por un año, permitirían enfrentar esta coyuntura. No obstante, reconocen que por más recursos que destinen si la población no pone de su parte, el problema de la basura se agravará en los meses que vienen con los carnavales y la Semana Santa.

