“¡Basta ya! No somos un zoo humano”

Unas palabras respaldadas por su compañero Kevin Durant. “ Los fans tienen que crecer en algún momento . Sé que estar en la casa durante un año y medio con la pandemia puso nerviosa a mucha gente y la estresó, pero cuando vienes a estos partidos, tienes que darte cuenta de que estos hombres son seres humanos. No somos animales, no estamos en el circo ”, explicó Durant. “Respetad este deporte. Respetad un poco a los seres humanos y a vosotros mismos. Tu madre no estaría orgullosa de que arrojes botellas de agua a los jugadores, los escupas o los tires palomitas de maíz . Así que creced, mierda, y disfrutad del juego. Es más grande que tú”.

