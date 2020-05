‘¡Basta!’ con tema de infidelidad de Akim

Oye, pero la gente sí es. No ven que Akim ya es feliz con Doralis y ya pasó la página de sus temas amorosos del pasado. ¡Pa’ que tengan un norte namá!

Les cuento que el regusero panameño respondió a un juego de las preguntas de su pareja, uno de los que sale en Tik tok, y “fue bien sincero y eso con sus respuestas”, solo movía su cabeza para decir sí y no. ¡Ajá! Dijo que nunca ha sido infiel a su actual pareja y cuando le preguntaron el tema de su ex, que si volvería con ella – sin pensarlo- el man se hizo la señal de la cruz: Padre, hijo y Espíritu Santo. ¡Amén!

Pero la cosa no quedó ahí, porque día a día subió el video de las respuestas de Akim a la cuenta de Instagram y la gente le ha dicho de todo, sobre todo con el tema de que no ha sido infiel.

“¿Dice que no ha sido infiel?”, “si dejar a la mamá de tus hijos por otra mujer no cuenta cómo infidelidad, entonces, este mundo está al revés”, “y a la actual también la ha engañado lastimosamente. Tan linda que es, de veras que los hombres nunca se conforman”, ” eso no lo sabía, en principio me refería a la infidelidad tan descarada que tuvo con la mujer que siempre estuvo con él. Supongo que el karma está haciendo su trabajo?”… Y así fueron los comentarios.

“Mira, algo q me molesta son los hombres q tienen esa actitud. La que se tiene que persignar es la ex de volver con un hombre que dejó a la mamá de sus hijos por la querida. Aquí bien cabe el dicho que uno se da cuenta si el hombre es leal cuando respeta a la mujer que estuvo con él cuando no tenía nada. Yo quisiera saber honestamente si la mujer que tiene ahora estaría con el atendiendo a sus 4 chiquillos, y si él no fuera un cantante con plata si estuviera cuando él vivía en barraca”, fue otros de los duros comentarios.

Pero el comentario que hizo que él respondiera en nuestro Instagram fue el siguiente: “Que no a sido infiel?? ahora si me río bien duro , si unos días antes de casarse se comió con mi amiga”. Él le respondió: “tienes como 5 años diciendo lo mismo. Basta!!!”, un comentario que acompañó de muchos emojis de risas.

Hace poco lanzó el tema “Deja el hilo”, bajo el sello disquero del famoso reguetonero Farruko. ¡Opa!

Doralis, la actual pareja de Akim, habló en un Pregúntame sobre tener hijos con el artista. Dijo que sí quisiera dos hijos, pero tiene metas que cumplir, cuando las cumpla vienen los “chamacos”.