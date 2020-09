“Bartomeu me dijo que no pueden hacer una oferta”

Así, citó el tuit en el que se informa del fichaje de Depay por el Barcelona y aprovechó para revelar que “el presidente del Barça me dijo ya el domingo que el club está sufriendo mucho por la crisis de COVID-19 y no tiene forma de hacer una oferta” por Depay.

Medios holandeses daban por hecho el acuerdo entre el conjunto francés y el catalán, asegurando que el atacante se iba a reencontrar con Koeman en la ciudad condal. No obstante, el máximo mandatario del Lyon lanzó un dardo al medio que publicó dicha información al afirmar que el Barça no tiene capacidad económica para afrontar el fichaje.

You May Also Like