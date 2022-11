Bartolomé Mafla recibe homenaje en la cartilla dominical del Hiporremón

Por sus estudios, tenacidad, honestidad y perseverancia en enero de 1990 logra fundar su propia firma de Contadores Públicos Autorizados donde logra en muy poco tiempo convertirse en una de las firmas más cotizadas del país en Auditoría e Impuestos con clientes de todo tamaño, la cual posteriormente se une por 12 años a la firma No. 2 donde había trabajado anteriormente, regresando en calidad de socio, y hacen 16 años es el Presidente y Socio Principal en Panamá de la firma No. 8 en el mundo, ademas de ser el Vice Presidente de la firma en Latinoamérica, luego de ser Presidente de Centro America y Caribe y Presidente del Sub Comité Tecnico de Auditoría.

Por razones económicas no pudo estudiar ciencias debido a que tenía que trabajar tan pronto se graduara de la escuela secundaria para ayudar a sus padres, así se gradúa a los 16 años de Bachiller en Comercio en el Colegio Richard Neumann practicando en una firma de Contadores Públicos Autorizados, donde se quedó trabajando, posteriormente pasa a la firma No. 2 en el mundo en ese momento, de donde tres años más tarde, a los 21 años de edad, salta a la Gerencia General de una financiera propiedad de Haralambos Tzanetatos y Juan Ramón Poll, de allí Bartolomé ha ocupado importantes y diferentes posiciones incluyendo Presidencias de Juntas Directivas en Gremios importantes en Panamá y en el extranjero.

