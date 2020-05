Barr dice que no va investigar a Obama y a Biden tras las acusaciones infundadas de Trump | Noticias Univision Política

“Esto no es un buen desarrollo”, dijo. “Esto no es bueno para nuestra vida política. Y no es bueno para el sistema de justicia criminal”.

Barr dijo que un fiscal federal está investigando cómo las agencias del orden y funcionarios de espionaje llevaron el caso de injerencia rusa en las elecciones del 2016. Este fiscal, agregó, también evaluando la posibilidad de tratar ciertas partes del caso como posibles crímenes pero que el enfoque no eran Obama ni Biden sino otras personas, reportó The New York Times .

You May Also Like