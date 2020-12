Barr dice que no hay evidencia de fraude generalizado en elecciones

Barr, quien antes de las elecciones se hizo eco de las afirmaciones de Trump de que la votación por correo no era segura, dijo que tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Seguridad Nacional han investigado las denuncias de fraude y no han llegado a nada.

(CNN) — El Departamento de Justicia de EE.UU. no ha encontrado pruebas que respalden las acusaciones de fraude generalizado que podrían haber cambiado el resultado de las elecciones presidenciales del mes pasado. Así lo dijo el secretario de Justicia William Barr en una entrevista con Associated Press publicada el martes.

