Barcelona vs. Real Valladolid – Reporte del Partido – 5 abril, 2021

Jordi Blanco (Corresponsal en Barcelona) — El Barcelona sobre la bocina. Dembélé, cuando ya se miraba el minuto 90 en el luminoso, le dio al equipo azulgrana una victoria de oro para colocarse a un punto del Atlético de Madrid tras romper el encanto de un Valladolid que abrazó la sorpresa durante todo el partido. La victoria azulgrana no estuvo exenta de polémica, más allá de la expulsión rigurosa de Òscar Plano, por un manotazo de Jordi Alba en el área culer que los jugadores del Valladolid protestaron de manera evidente pidiendo un penalti que no concedió el árbitro.

