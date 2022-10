Barcelona vs. Internazionale – Reporte del Partido – 12 octubre, 2022

Igualó el Inter en un Camp Nou cuyos alrededores estaban encendidos desde horas antes de que comenzase el partido y cuya afición empujó hasta comprender que no había nada que hacer, cuando en poco más que un suspiro Barella y Lautaro le dieron la vuelta al inicial gol local. Lo que para algunos fue un final de primera parte excelente, para otros fue un espejísmo. El travesaño y Ter Stegen habían salvado ya el 0-1 antes del 1-0 y el plan del Inter, perfectamente trabajado y soberbiamente ejecutado, no se tambaleó a pesar del golpe.

BARCELONA (Jordi Blanco, corresponsal) — El Inter de Milán, salvo milagro impensable, acompañará al Bayern Múnich a los octavos de final de la Champions. Igualó, 3-3, un partido loco en el Camp Nou y venciendo en la próxima jornada al Viktoria en el Giuseppe Meazza sentenciará la segunda eliminación consecutiva del Barcelona en una fase de grupos. Querer no siempre es poder. Y cuando no acompaña el fútbol, los retos se convierten en imposibles.

