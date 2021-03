Barcelona vs. Huesca – Reporte del Partido – 15 marzo, 2021

Aún pudo llegar un tercer tanto local, en un remate acrobático de De Jong que se estrelló otra vez en el larguero, pero lo que llegó fue el descuento del Huesca, en una jugada que ya no debió existir tras haberse superado el tiempo de juego y que acabó en penalti, inexistente a todas luces por cuanto Rafa Mir, quien a la postre lo transformó, saltó por encima del portero sin que Ter Stegen le tocase. Se equivocó el árbitro, defendible, pero más aún el VAR que no le rectificó de manera inexplicable…

La primera noche con Laporta en el palco como presidente electo, a falta de la proclamación oficial, no pudo dejar mejores sensaciones para este reactivado Barça que ha pasado de la depresión a la alegría, de los nervios al empuje y de la anarquía a la solidaridad. Tenía equipo el Barcelona y ahora tiene también fútbol. Koeman no ha parado de darle vueltas y retoques al sistema hasta encontrar, parece, un esquema personalizado y que toma los partidos al asalto.

You May Also Like