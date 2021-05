Barcelona vs. Celta Vigo – Reporte del Partido – 16 mayo, 2021

QUERER NO ES PODER Y de repente Koeman se acordó de Riqui Puig, a quien dio entrada en lugar del fatigado Pedri para que diera un nuevo impulso al Barça. Tras sumar 22 minutos repartidos en cinco partidos el canterano tenía por delante 45 para mostrarse… Pero a su ímpetu le acompañó el silencio. Poco más. El Barça, en global, quería pero cada vez podía menos. Concentrado, organizado y solvente, el Celta no sufría para mantener el empate y daba la sensación de tener en sus manos la ocasión de rematar a un Barça sin nada que ofrecer.

Se apagó la luz en un momento dado, en el más inoportuno y que más daño le hace a un entrenador, Ronald Koeman, que en la banda volvió a parecer no entender nada de lo que ocurría en el campo. El holandés propone y dispone, pero son los futbolistas los que juegan y no pocas veces, muchas durante las tres últimas semanas, recorren el campo sin orden ni concierto.

BARCELONA (Jordi Blanco, corresponsal) — El Barça no entiende de milagros, sino de depresiones. Desde el día que tuvo la ocasión de ponerse líder ha ido sumando decepciones y este domingo se despidió del Camp Nou con una nueva derrota (1-2) ante el Celta, que le remontó el inicial gol de Messi con sendos de Santi Mina que le dejaron desnudo y sin argumentos. No hay más.

