Barcelona vs. Bayern Munich – Reporte del Partido – 26 octubre, 2022

Cada vez que se aventuraba por la banda Davies, apoyando a Mané, se diluía Dembélé y temblaba Bellerín, que a partir del primer gol fue un manojo de nervios. No lo pasaba mucho mejor Balde en la banda izquierda ante Gnabry y no alcanzaba a tapar todos los boquetes De Jong en el centro del campo, donde Busquets quedó físicamente a merced de lo que quiso un Kimmich soberbio.

Desde luego, no importó. Pero nada de nada. Salió con intenciones el Barça y con solvencia el Bayern y en apenas cinco minutos se demostró que lo que no podían los unos lo hacían con una calma insultante los otros. Tocaba con nervios el equipo azulgrana y con tranquilidad el alemán, que cada vez que pasaba del centro del campo a la carrera provocaba unos sustos que a los diez minutos, tras una lanzamiento soberbio en diagonal de Gnabry, desembocó en el 0-1 de Mané, que desnudó totalmente la falta de atención de Bellerín.

