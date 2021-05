Barcelona vs. Atlético Madrid – Reporte del Partido – 8 mayo, 2021

Pero si no supo cómo romper el partido el Barça no pudo hacerlo el Atlético. Messi tuvo casi la última con un lanzamiento directo que se marchó rozando el palo y con el equipo colchonero volcado en busca de una victoria tan necesaria como indispensable, se durmió la tarde. Con el Real Madrid celebrando el empate y el Sevilla, de pronto, convertido, en juez de la Liga.

Sin ritmo, sin colocación y sin balón el equipo azulgrana es poco menos que un fantasma que deambula por el campo y todo ello, sumado y aumentado por el desempeño del rival, le desnudó precisamente la tarde en se esperaba que diera una estocada a la Liga. No tuvo argumentos futbolísticos más que mirar a Messi y esperar un enésimo milagro protagonizado por su capitán, que tomando los galones como le demandaba la situación no fue suficiente para conducir a los suyos a esa victoria tan trascendental.

Quiso pero no pudo ganar el equipo del Cholo Simeone, no supo nunca como hacerlo el de Ronald Koeman y el 0-0 con que empezó acabó un partido deprimente en clave azulgrana y triste en rojiblanco.

