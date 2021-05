Barcelona valora a Roberto Martínez como sustituto de Koeman

Otro nombre que ha aparecido es el de Xavi Hernández pero fuentes cercanas a Laporta aseguran a ESPN que no genera consenso porque algunos miembros de la junta piensan que todavía no está preparado.

No obstante, como ya informó ESPN el pasado día 17 de mayo, el Barcelona no quiere despedir a Koeman sin antes tener un sustituto y distintas fuentes siguen incluso sin descartar del todo que la posibilidad de que el holandés continúe otra temporada más debido a la falta de alternativas para sustituirle.

