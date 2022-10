Barcelona sufre para derrotar al Celta y recuperar el liderato antes de recibir al Inter y disputar el clásico contra Real Madrid

Xavi salió para este compromiso con una defensa improvisada. Jugaron tres laterales zurdos, aunque Marcos Alonso fue la pareja de Piqué en la central. Balde jugó por la derecha y Alba por la izquierda. El ataque estuvo conformado por Raphinha , Ferran Torres y Lewandowski , que no estuvieron finos. El polaco se fue en blanco y no pudo aumentar su cuota goleadora que asciende a los nueve.

