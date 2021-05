Barcelona se juega la liga en Valencia

Una semana antes de recibir al Atlético en el Camp Nou en el que se presume ya enfrentamiento definitivo, toca un examen indiscutible en Mestalla, entendiéndose que el entrenador azulgrana no reservará a nadie, por más amenazas de suspensión que haya entre sus hombres. Acuden Messi, De Jong, Griezmann y Mingueza amenazados a un encuentro que no podrá dirigir el propio Koeman desde el banquillo tras su expulsión ante el Granada y que planteó, él mismo lo advirtió en primera persona, con la única idea de ganar para que el Barça siga vivo.

