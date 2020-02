Barcelona rescinde contrato con empresa que manejaba redes

La inusitada crítica pública por parte de Messi llegó después de que el diario catalán Sport publicó una entrevista en la que Abidal sugirió que los jugadores del Barça no se esforzaron lo suficiente durante la gestión del extécnico Ernesto Valverde puesto que no apoyaban su permanencia.

“Que quede claro, no tengo duda de que el Barça no ha contratado nunca ningún servicio para desprestigiar a nadie, ni a ningún jugador, exjugador, político, directivo, presidente ni expresidente”, dijo Bartomeu. “Esto es rotundamente falso y nos defenderemos por todos los medios ante quien ataque a nuestro Barça y nos acuse de este tipo de prácticas”.

