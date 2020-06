Barcelona-Leganés, Real Madrid-Valencia esta semana

Faltan jugarse diez fechas y “va a ser una lucha en la que ambos pensamos que no podemos fallar”, declaró el técnico del Barsa Quique Setién el lunes. “Espero que la ventaja que tenemos sea suficiente para ganar el campeonato. Pero hay muchas cosas que no vamos a poder controlar en este mes que queda”.

MADRID (AP) — Tres meses de inactividad no parecieron afectar demasiado al Barcelona y el Real Madrid, que se apuntaron cómodas victorias y mantuvieron los dos puntos que los separan al tope de la tabla al reanudarse la disputa de la liga luego de una interrupción por el coronavirus, con la primera de once fechas a disputarse en poco más de un mes.

