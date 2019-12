“Barcelona es un puerto clave para cruceros NCL y el mercado español también”

Tienen base en Barcelona, ¿están satisfechos de su presencia en España?

En efecto, Barcelona es un puerto clave para nosotros y lo va a seguir siendo. Y con respecto al mercado español en general, es uno de los mercados más importantes para nosotros y realmente creemos que los pasajeros españoles aprecian nuestra variedad y flexibilidad sin horarios fijos de comidas y horarios de apertura. El hecho de sentirse libres y poder hacer un crucero “a su aire” es muy atractivo especialmente para los españoles.

De hecho, el año pasado lanzamos un nuevo nuestro producto, Free at Sea, que es el siguiente paso en la evolución de nuestro compromiso de ofrecer más libertad, flexibilidad y opciones, al mismo tiempo que ofrecemos un producto de máxima calidad a nuestros viajeros. Se trata de un upgrade de 99€ para un crucero de 7 días que permitirá a los huéspedes la opción de personalizar aún más sus vacaciones, eligiendo libremente dos extras, entre los que estarían paquete de bebidas, restaurantes de especialidades, conexión Wifi; excursiones por cabina y puerto…

¿Qué ofrece NCL para captar al cliente español? ¿Es un mercado en el que prevén crecer?

Ofrecemos una libertad y flexibilidad sin precedentes, que creemos que es algo que el pasajero español agradece. También una oferta de ocio y gastronómica que creemos se adapta a todas las edades y gustos. Por lo tanto, nuestros huéspedes españoles pueden estar seguros de no ser tener asignada una mesa para cenar a las 6 si no quieren, ya que pueden elegir libremente cuándo y dónde cenar y con quién.

Hemos experimentado un sólido crecimiento en el mercado español en el transcurso de los últimos años, en el que pretendemos seguir avanzando

En cuanto al crecimiento, hemos experimentado un sólido crecimiento en el mercado español en el transcurso de los últimos años, en el que pretendemos seguir avanzando. Además, estamos muy contentos de tener a Barcelona como puerto de embarque en nuestra lista y que hace que nuestros cruceros sean fácilmente accesibles para los pasajeros.

Norwegian Encore, el nuevo crucero de NCL. Cedida por NCL

¿Cuáles son sus retos y objetivos principales al frente de NCL?

Hay muchas cosas que ya estamos haciendo bien en la compañía. Lo que ofrecemos a bordo, cómo tratamos de que todo funcione a la perfección, extraordinarios barcos, nuestra oferta gastronómica y de bebida, nuestro servicio, todo funciona sin problemas y no quiero cambiar esto.

Sin embargo, existe un gran potencial para hacer las cosas de manera diferente, como simplificar nuestro concepto de marketing. En abril de 2019 comenzamos la nueva promoción “Free at Sea” en todos los mercados europeos, que fue un gran éxito. Por supuesto, no sirve para todos y no podemos hacer lo mismo en los Estados Unidos. Sin embargo, me gusta el concepto general de una promoción permanente simple que es fácil de entender y vender.

Hasta ahora nos centramos principalmente en la evolución de nuestro producto y ahora que alcanzamos un pico en la calidad del producto, me gustaría centrarme en encontrar una mejor manera de comunicarlo.

¿Qué novedades presenta la compañía para la temporada 2019-2020 en cuanto a itinerarios a nivel mundial?

Acabamos de inaugurar nuestro nuevo barco, el Norwegian Encore, que ofrece viajes de siete días al Caribe Oriental desde Miami; Bermudas, Canadá e Nueva Inglaterra desde la ciudad de Nueva York a partir del 22 de abril de 2020; al Caribe occidental desde Miami a partir del 12 de diciembre de 2020; y en la primavera de 2021 hará su debut en la costa oeste y navegará a Alaska desde Seattle.

Un total de seis barcos estarán en Europa durante 2020. Además del Norwegian Getaway, que navegará por primera vez en el Mediterráneo el próximo año, el Norwegian Escape regresa a Europa y operará, entre otras cosas, las rutas 2020 y 2021 del Mar Báltico desde Copenhague. A esto se suma las salidas en el Mediterráneo del Norwegian Epic, Norwegian Jade y Norwegian Dawn para el próximo año.

¿Qué servicios o entretenimientos destacaría del Norwegian Encore?

El barco ofrece un entretenimiento sin precedentes. Tenemos la pista de carreras más larga del mundo en el mar con casi 350 metros de largo y cuatro puntos que superan los 4 metros por encima del lateral del barco, así como el Galaxy Pavilion, un complejo interior de realidad virtual de más de 900 metros cuadrados con tecnología puntera y juegos interactivos y un escape room que permite disfrutar de un laberinto de aventuras, en este espacio todos los pasajeros de todas las edades podrán encontrar algo con lo que divertirse.

A nivel entretenimiento ofrecemos el musical ganador del premio Tony, “Kinky Boots”, que encabezará la oferta de entretenimiento a bordo.

Norwegian Encore, un moderno barco de NCL. Cedida por NCL

¿Qué puede encontrar un turista español a nivel gastronómico en NCL?

Ofrecemos la mayor oferta gastronómica en alta mar con más de 20 restaurantes de especialidades para todos los gustos. Desde franceses, como Bistro, hasta Cagney´s Steakhouse para los auténticos fanáticos de la carne. Además hay otras ofertas de primer nivel como el prestigioso Onda by Scarpetta, un nuevo restaurante de la cadena Scarpetta que ofrece lo mejor de la cocina italiana.

También contamos con restaurantes incluidos en el precio como Garden Café, el buffet para las tres comidas del día como restaurantes principales. Y en algunos de nuestros barcos y para los más golosos dulces, golosinas y más como los que ofrece Coco’s, con sundaes, batidos, helados y mucho más; Dolce Gelato en Waterfront; Starbucks®, una tienda con licencia de servicio completo o The Bake Shop, para macarons, bombones y cupcakes franceses.

¿Disponen de atención en idioma español?

Tenemos atención telefónica en español. Además, en nuestros barcos como por ejemplo el Norwegian Epic, que tiene Barcelona como puerto base de octubre a abril y que es uno de los más queridos por el público español, hay personal que habla español y los menús también están en español, así como el programa a bordo, para que todos nuestros pasajeros puedan entender la información.

La concienciación social con el medio ambiente cada vez es mayor, ¿qué está haciendo NCL para fomentar la sostenibilidad de sus cruceros?

Estamos comprometidos a proteger nuestro medio ambiente y estamos abordando este desafío en varias áreas de nuestro negocio como parte de nuestro programa ambiental global Sail & Sustain. Al hacerlo, perseguimos un enfoque holístico, enfocándonos no solo en reducir las emisiones sino también en la responsabilidad social corporativa y la preservación de la biodiversidad.

Nuestro compromiso se puede dividir en cuatro áreas diferentes: aumentar nuestro abastecimiento sostenible, minimizar el desperdicio en vertederos, invertir en tecnologías emergentes y reducir nuestras emisiones de CO2.

Hemos eliminado los plásticos de un solo uso, como las pajitas y las botellas de agua que serán reemplazadas por las de nuestro nuevo partner Just Water.

La mayoría de nuestros barcos ya están equipados con depuradoras para tratar las aguas residuales y los demás estarán equipados con ellas pronto.

El tercer punto sería el de invertir en tecnologías emergentes. A este respecto podemos decir que el suministro eléctrico del puerto se podría usar a bordo de muchos de nuestros barcos. En cuanto a la reducción de emisiones de C02, seguimos todas las pautas y normas.

Economistas alertan de quna desaceleración económica a nivel global. ¿Le asusta enfrentarse a un debut como presidente de NCL en esas condiciones o es un reto?

Soy parte de esta empresa desde hace algunos años y he visto crecer y desacelerarse la economía. Con un producto excelente y orientado hacia el futuro, como los cruceros, estoy seguro de que dominaremos lo que venga.

Además, dado que la penetración en el mercado de cruceros en todo el mundo es actualmente del 2% de todos los viajes de vacaciones, en lugar de mirar a nuestros competidores y luchar por sus clientes, nos gustaría centrarnos en el 98% restante. Queremos que vean un crucero como una alternativa real a unas vacaciones en tierra. Con eso en mente, esperamos con ganas el futuro.