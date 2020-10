Barceló no saldrá gordo de cuarentena

Oyeee, el cuerpo de Barceló lo sabe. El “comediante frustrado” empezó con su cuenta regresiva para salir de la cuarentena tras dar positivo a COVID-19.

Y es que ya han pasado 10 días desde que a Juan Pablo Barceló lo diagnosticaron y hasta el momento sus síntomas han sido leves, con algo de congestionamiento nasal, así como cualquier resfriado común.

Pero bien dicen que de todo lo malo se saca lo positivo, y eso que dicen por allí que después de la cuarentena la gente sale con más peso, no va con él , porque ha perdido varias libras. Resulta que empezó pesando 243 y ahora estoy en 235 libras. “Al contrario de lo que pueda pensar la gente, de que esté man está comiendo mucho, que va a salir más gordo de la cuarentena, no, no sé por qué razón…, no me pregunten, pero sí he bajado casi 10 libras”.

Y además de eso, a su primer video musical “F$ck Haters”, por el que estuvo en el ojo de la tormenta hace algunas semanas, también le va muy bien en las reproducciones. Ya cuenta con más de 108 mil vistas en YouTube y subiendo. ¡Wa!

En tomas sus tomas de oxigenación con su oxímetro, que muestra en Instagram, superan el 90%. ¡’Ta bien!

Mocoso, pero bien, pa’ esos que me estaban deseando la muerte, creo que les va a ir mal mis reyes, creo que les va a ir mal, dijo hace algunos días cuando sus ‘haters’ le estaban deseando la muerte.