Barceló: ‘no creo que quepa algún tipo de denuncia…’

Luego de que ayer circuló imágenes de la filmación del video de instagramers Barceló, “Fuck haters”, en el bar Malecón del Casco Antiguo y en el que participaron como invitados, el expresidente Ricardo Martinelli y el exboxeador Roberto Durán, las redes sociales estallaron.

Internautas cuestionaban si tenían permiso para la filmación y si se respetó las normas de bioseguridad por el coronavirus.

Minsa investiga

Ante las interrogantes y las imágenes del video, el equipo de Salud Pública del Centro de Salud de San Felipe hizo una diligencia de verificación al local, así lo anunció Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud. Además anunció que se giró instrucción a los directivos del Centro de Salud de San Felipe para que inicie una investigación con la citación del dueño del local en primera instancia.

Autoridades dejaron claro que para este tipo de actividad se necesita permiso del Ministerio de Salud (Minsa) y verificación de las normas de bioseguridad durante la filmación.

Ahora, dependiendo de los resultados de la investigación, serán citados los que aparecen en el video y se les aplicará las sanciones correspondientes.

Barceló no se queda callado

Por todo lo ocurrido, el instagramers Barceló se pronunció en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Él explicó que el tema lo tenía listo hace cuatro meses y no le había realizado el videoclip “por respetar la cuarentena… el asunto es que a los señores que le están dando palo, en este caso el Sr. Martinelli estuvo 15 minutos, tiempo que duró su escena, igual Durán. De hecho Durán no iba a salir en el video, yo a él le alquilé el auto descapotable y vaina, pero como empezó a llover me atreví a decirle si quería salir y el ‘man’ me dijo que sí”.

Para Barceló no hay razón de que entre una denuncia por lo ocurrido ayer, “vi que el Minsa quiere investigar, mira voy a ser sincero, el que abrió el país fue el Minsa, el que le dio oportunidad de salir a la gente a trabajar fue el Minsa no yo. Así que no creo que quepa algún tipo de denuncia o multa. Yo no soy el director del Minsa”.

Agregó: “Si el Minsa quiere investigar... me quiere multar, les digo que a la única persona que pueden multar es a mí, porque el video es mío”.

Aseguró que el restaurante no está abierto y lo alquiló para realizar el video, “se pagó… los restaurantes se están yendo a la quiera. Es más, creo que la última persona que entró ahí fui yo, no creo que vaya abrir más, cuál es el problema”.

Barceló en ocasiones manifestó que todos los asistentes tenían mascarillas, y no estaban tomando licor.

No dudó en recalcar que no estaba haciendo nada malo y disfrutó su “vaina” y lo siente por los ofendidos, “los que se hayan sentido ofendido lo siento, no puedo hacer nada por ustedes, y los que quieren hablar que lo hagan… era mi sueño, grabar una canción y hacerle un video, y lo cumplí”.