Barça deja dudas en el estreno de Ronald Koeman; brillan Pedri y Trincao

No sufrió por la victoria el Barça pero no mostró tampoco la imagen esperada por más que pudiera verse a un equipo más despierto en la segunda parte. El mayor déficit se adivina en la falta de un ‘9’ de primer nivel, condenado como ya está Luis Suárez y cuyo papel demostraron no tener ni Griezmann primero, ni Braithwaite después.

Nota aparte merecería la defensa. Prácticamente la misma que la pasada temporada, sufrió, y no poco. Destacó ver a Piqué olvidándose de sus excursiones al ataque a no ser que hubiera una jugada a balón parado, destacó el desdoble de Sergi Roberto por su banda, la sensación de anarquía de Jordi Alba y la poca contundencia atrás, que se pagó con el gol de Bonilla, quien marcó con un disparo tan excelente desde la frontal como inexplicable.

El Barcelona de Ronald Koeman se estrenó este sábado con un amistoso frente al Nàstic de Tarragona en el que el desparpajo de Pedri, quien curiosamente no tiene aún confirmada su permanencia en el primer equipo, y la verticalidad y atrevimiento de Trincao, destacaron entre todo lo demás. Ganó, como se suponía, el Barça por 3-1 pero lo hizo dejando no pocas dudas en el escenario.

