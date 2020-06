Barbra Streisand convierte a hija de George Floyd en accionista de Disney

Gianna Floyd, hija de George Floyd, ciudadano estadounidense de la comunidad negra, quien fue asfixiado por el policía blanco Dereck Chauvin el pasado 25 de mayo en Minneapolis, dio a conocer por medio de sus redes sociales que se se convirtió en nueva accionista de Disney. La menor de 6 a años de edad expresó su alegría al presumir su certificado.

Según informó la pequeña en su cuenta de Instagram, la cantante Barbra Streisand fue quien se encargó de hacerle este regalo, por lo que aprovechó para agradecerle y mostrar mediante fotografías la carta y el certificado que recibió por correo. Este no fue el único regalo que la interprete le dio a Gianna, sino que también le envió un par de álbumes de estudio: ‘My Name Is Barbra y Color Me Barbra’.

“Gracias @barbrastreisand por mi paquete, ahora soy accionista de Disney gracias a ti” se lee en el post de la hija de Floyd. Es importante mencionar que no se sabe que porcentaje de acciones recibió Gianna.

La Universidad del Sur de Texas beca a Gianna

Aunado a esto, la pequeña de 6 años recibió otro presente en los últimos días, ya que la semana pasada, por medio de un comunicado de prensa, la Universidad del Sur de Texas en Houston dio a conocer que la Junta de Regentes había liberado una beca para que asista a la Universidad en caso de que ese sea su deseo.

“El Sr. Floyd era un ciudadano de toda la vida del Tercer Distrito y un graduado venerado de la Escuela Secundaria Jack Yates. La Junta de la Fundación TSU, aprobó un fondo para proporcionar una beca completa para la querida hija de Floyd, Gianna… si decide asistir a la Universidad”.