Barbacoa con propósito | La Prensa Panamá

El evento no sólo constará de buena comida vegana. También habrá una feria en la que participarán diversos emprendimientos locales, como la venta de joyería y piezas artesanales por Pella by Maribe, venta de frutas y vegetales de Finca Verde, chocolates de Nomé Chocolate, y la venta de productos para el jardín de Planta Feliz, entre otros.

You May Also Like