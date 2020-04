¿Barba desaliñada? Así es la recortadora de Braun para ponerle solución (y ahorrarte casi un 40%)

Aunque muchos opinan que la barba es estacional, para otros tantos es una apuesta estética segura a la que no están dispuestos a renunciar por mucho que los termómetros marquen temperaturas casi veraniegas. Da igual que sea una espesa, estilo hípster, o la clásica de tres días, el vello facial es un complemento más de look que aporta carácter y personalidad y de la que conviene no deshacerse de un día a otro sin demasiada premeditación. Y, si no, que se lo digan al cantante Maluma, quien protagonizó un divertido momento en redes sociales al enseñar su drástico cambio tras afeitarse. “He perdido todos mis poderes”, llegó a asegurar entre risas, demostrando, sin embargo, que hay que meditar bien si queremos deshacernos por completo de la barba.

Para aquellos que tienen miedo de los resultados y prefiere ir poco a poco es, precisamente, esta noticia, pues hemos encontrado una de las recortadoras estrella de Braun a un precio bastante asequible. Y es que, dentro del catálogo de ofertas de Ebay, han ligado este gadget (que incluye incluidos accesorios como recortador para vello de nariz y orejas o una cuchilla de afeitado corporal) a un descuento de un 42%, estando disponible, hasta agotar unidades, por 55 euros. Ideal para ir perfilando, paso a paso, la barba, esta maquinilla se adapta a todo tipo de pelos, pieles y gustos. ¿Te animas a descubrir sus prestaciones?

El kit de Braun Multigrooming. Ebay

Por qué se va a convertir en tu mejor aliada

Porque tiene todo lo necesario. Este ‘pack’ incluye 10 accesorios con los que podemos dejar nuestra barba perfectamente arreglada, entre ellos, la recortadora, una afeitadora, un recortador para vello de nariz y orejas, una afeitadora corporal y cuatro tipos de peines para emplear según el resultado que queramos obtener.

